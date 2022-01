Čez mesec dni bosta minili dve leti od tragične smrti 27-letne Romane Muhič s Potoka pri Novem mestu, a kljub temu njen krvnik, 34-letni Borut Turk, za ta najhujši zločin zoper življenje in telo še ni dobil kazni. Včeraj bi se moralo že tretjič začeti sojenje, a je bilo znova preklicano – tokrat je svoje naredil covid-19. Le četrt ure pred začetkom je sodnica, že tretja v tem postopku, mag. Romana Rački Strmole, dobila klic iz ljubljanskih zaporov, da so tam čez noč ostali brez kar osmih pravosodnih policistov. Zdaj so v bolniškem staležu ali karanteni in v zaporu jih je bilo tako premal...