Za smrt peške mora Matej v zapor

Začasni predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, višji sodnik Franc Granfol, nam je potrdil, da višje sodišče izreklo pravnomočno sodbo 35-letnemu Mateju Hercogu iz okolice Sladkega Vrha, ki je bil zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče iz malomarnosti na murskosoboškem sodišču obsojen na leto dni in pol pogojnega zapora.

Na prvostopenjsko sodbo sta se pritožila tako tožilstva kot obramba, senat višjega sodišča v Mariboru pa je delno ugodil pritožbi tožilstva – glede izrečene kazenske sankcije. Hercogu so naložili eno leto zapora.

Našel denarnico

Zgodilo se je 26. maja 2021 okoli 7.30, ko je obtoženi v naselju Stanjevci, na glavni cesti Murska Sobota–Hodoš, s kombijem trčil v peško, ki je pravilno hodila v nasprotni smeri njegove vožnje. 63-letno Cvetko Šebjanič je odbilo v obcestni jarek, kjer je posebno hudo poškodovana obležala. Neki voznik jo je naključno odkril, ko je med vožnjo na robu cestišča opazil denarnico. Misleč, da jo je kdo izgubil, je ustavil vozilo in opazil nesrečno žensko, ter poklical ustrezne službe. Policisti so voznika, ki po nesreči ni ustavil, še istega dne, okoli 12. ure, izsledili doma.

Obtoženi, ki so mu očitali kaznivi dejanji povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, očitkov na predobravnavnem naroku ni v celoti priznal, sodnik Stanislav Jug pa je zato opravil glavno obravnavo, v okviru katere so izvedli številne dokaze. Hercog iz Kozjaka pri Ceršaku je sicer priznal povzročitev nesreče, ne pa tudi, da je poškodovano peško pustil v jarku, kjer je, dokler je niso našli, trpela v hudih bolečinah. Vseskozi je namreč trdil, da je ni videl in ni mogel vedeti, da jo je povozil, čeprav se je celo obrnil in šel pogledat, v kaj je trčil, ker je bil kombi poškodovan. Bil je prepričan, da je trčil v prometni znak, čeprav se je pozneje izkazalo, da ga tam ni bilo.

Tožilka Jana Rogan je v zaključnem govoru izpostavila, da sta izvedenca prometne stroke zatrdila, da bi Hercog lahko preprečil trčenje, če bi bil nekoliko bolj pozoren med vožnjo. Zaviral sploh ni, nato tudi ni pomagal in je odpeljal. Predlagala je enotno kazen dveh let zapora. Zagovornica, odvetnica Breda Bloudek, pa je predlagala, da mu sodišče za prvo kaznivo dejanje izreče pogojno kazen, za drugo pa ga oprosti obtožbe. Sodnik Jug je pritrdil obrambi in ga v drugem delu oprostil, v prvem pa mu torej izrekel pogojno zaporno kazen. Izrekel mu je še osemmesečno prepoved vožnje vozil kategorije B.

V svojem zagovoru je obtoženi z obžalovanjem opisoval okoliščine prometne nesreče. Med zagovorom je večkrat zajokal. Dejal je, da mu je žal za to, kar se je zgodilo in da mora zdaj s tem živeti. Na Goričkem je tisti dan dostavljal kruh. Po trčenju se je ustavil na bližnji avtobusni postaji, ker je poskušal popraviti zlomljeno ogledalo in da je lahko pobral dele razbitega stekla stranskega okna s sedeža. Poklical je tudi na podjetje in dejal, da je najbrž zadel prometni znak in da ima zato poškodovan kombi. Po navodilih je obrnil kombi in se zapeljal nazaj v smeri trčenja. Če bi opazil, da je kdo v jarku, bi ustavil in pomagal, je poudaril. Kasneje se je tudi ustavil v eni od pekarn v Murski Soboti na malici, se nazaj do sedeža podjetja vozil po glavni cesti, in po koncu službe odšel domov spat kot običajno. Če bi želel pobegniti, ne bi izgubljal časa z malico, vozil bi se po stranskih cestah in ne bi šel domov spat, je bilo slišati na sodišču.