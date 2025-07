Za ravs pri cipresah 20 mesecev zapora: »Daj ga, daj ga! Udari ga!« so vpili

Celih deset let so Logatčan Boštjan Maček, njegov brat Simon, oče Matevž in stric Jože na ljubljanskem okrožnem sodišču čakali na sodni epilog napada daljnega 7. junija 2015. Zgodba se je začela dan prej v večernih urah, ko je 17. rojstni dan praznoval brat Kristiana Klavžarja. Ta se je udeležil zabave, tako kot tudi Blaž Rudolf. Okoli pol enih zjutraj sta se s Kristianom odpravila na pijačo v enega od bližnjih lokalov v Logatcu. Šla sta peš po makadamski cesti in v bližini stanovanjske hiše na Brodu srečala Boštjana Mačka. »Ali boste stišali muziko!« naj bi, tako je razlagal Rudolf v preiska...