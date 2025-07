Senat koprskega okrožnega sodišča je v petek zaradi pomanjkanja dokazov ustavil postopek zoper 38-letnega Koprčana Mihaela Merlicha ter mu odpravil pripor, ki ga je več kot leto dni prestajal na mariborski forenzični psihiatriji. Devetega maja lani naj bi ob 3.56 na dvorišču vrstnih hiš v Vodopivčevi ulici v Kopru zanetil obsežen požar. Po navedbah državnega tožilstva naj bi pri rezervoarju skuterja prižgal časopisni papir, prepojen s pospeševalcem gorenja. Plameni so se razširili na štiri osebna vozila – teslo, renault megane, volkswagen tiguan in peugeot 207 –, ki so v celoti pogorela, pošk...