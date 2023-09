V Domu upokojencev Postojna, javnem socialnovarstvenem zavodu, ki ga je ustanovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj bi po poročanju enega od medijev starostnik malce pred 23. majem lani posilil sostanovalko, drugo pa 5. junija istega leta poskusil posiliti. Domnevni žrtvi in osumljenec naj bi bili takrat stari več kot 70 let, smo o dogodku, za katerega očitno ni dovolj dokazov, kmalu izbrskali tudi sami. Ogorčenost javnosti in organizacij je bila velika, tudi v Inštitutu 8. marec in Srebrni niti ter Združenju za dostojno starost. V Domu upokojencev Postojn...