Voznik napihal več kot tri promile

Mariborski policisti so imeli za vikend v obravnavi voznika in voznico, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Kar 1,55 mg/l je pokazal preizkus alkoholiziranosti pri 52-letnem tujem državljanu, ki so ga včeraj zjutraj obravnavali policisti mariborski policisti na Ptujski cesti v Mariboru, ker je v križišču povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in izrečena prepoved nadaljnje vožnje. Odrejeno mu je bilo tudi pridržanje.

Policisti PP Podlehnik so obravnavali mladoletno voznico osebnega avtomobila. Vozila je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,24 mg/l). Vozilo je bilo zaseženo, sledi pa še obdolžilni predlog.