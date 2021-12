Za odreditev pripora je bil sam kriv

Matevž Jenko je od države zahteval 33.840 evrov odškodnine z obrestmi vred, ker je 554 dni prebil v priporu, a na koncu ni bil obsojen. V tožbi ni zatrjeval, da je bil pripor nezakonit, temveč da je bil rezultat postopka neuspešen za tožilstvo ter da mu zato pripada odškodnina. A je prvostopenjsko sodišče razsodilo, da mu odškodnina ne pripada, saj da je bil pripor, tako pravi kot hišni, utemeljen.

Pobegnil s Povšetove Jenko se je v zadnjih dobrih dveh desetletjih večkrat znašel na straneh črne kronike (tudi) zaradi očitkov tožilstva o povezavi s kriminalnimi združbami, ki so se ukvarjale s preprodajo droge, znan je tudi po pobegu iz zaporov na Povšetovi leta 2000. Od leta 2012 so mu sodili dvakrat, v Kopru in v Ljubljani; oba postopka sta se končala v njegovo korist.

Do odškodnine zaradi neupravičenega pripora je sicer upravičen vsak, če je bila proti njemu izdana oprostilna sodba, ne glede na kasnejši izid kazenskega postopka pa te pravice nima tisti, ki je odvzem prostosti povzročil s svojim nedovoljenim ravnanjem, kar je potrdila tudi sodna praksa. In država je trdila ravno to: da je bil pripor še kako utemeljen, in sicer zaradi nevarnosti, da bi Jenko (spet) pobegnil.

72 kilogramov kokaina

Leta 2008 so namreč cariniki v Luki Koper v dveh zabojnikih, prispelih iz Kolumbije, odkrili 72 kilogramov kokaina. Nekatere vreče z deklariranim lepilom za keramične ploščice so bile namreč za polovico lažje od večine, kar je carinikom takoj postalo sumljivo. Sprva so sodili le trem obtoženim, saj je Jenko kmalu po odkritju droge odpotoval v Južno Ameriko.

554 dni je prebil v priporu.

Na podlagi mednarodne tiralice so ga 29. marca 2012 prijeli v Dominikanski republiki, kjer je prebival, in ga čez nekaj dni pospremili na letalo za Evropo, 6. aprila 2012 pa so ga francoski organi prijeli na letališču v Parizu na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo in ga izročili Sloveniji. Čeprav je povezavo z drogo zanikal, so ga sprva obsodili na pet let in tri mesece zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo oktobra 2013, ko so mu tudi odpravili pripor. Prvotni pripor zaradi begosumnosti mu je preiskovalna sodnica po 40 dneh nadomestila s hišnim priporom, v katerem je prebil še 514 dni. Na ponovljenem sojenju je bil leta 2016 pravnomočno oproščen.

V tožbi proti državi Jenko sicer trdi, da med bivanjem v tujini ni vedel za kazenski postopek v domovini in da je zanj izvedel šele ob prijetju, a je dokazni postopek pokazal nasprotno. Čeprav ni osebno prevzel vabil na zaslišanja, je vedel za kazenski postopek, saj je vabila prevzela njegova mati, s katero je bil v kontaktu in je zanj tudi najela odvetnika, ki je sodišče prosil za preložitve zaslišanj iz različnih razlogov.

Na sodišču je bil oproščen. FOTO: Uroš Hočevar

Razlog begosumnosti za odreditev pripora je bil tako po mnenju sodišča utemeljen, razloge zanj pa je povzročil sam, zaradi česar mu odškodnina ne pripada, je sklenilo sodišče in Jenku naložilo vračilo 2711 evrov stroškov državi.