Za odkritje vlomilca ponuja nagrado v znesku 20.000 evrov! (FOTO)

Ljubljančanka Saša Vukovič je danes preko družbenih javnost zaprosila za pomoč pri iskanju neznanca ali neznancev, ki so v ponedeljek, 25. decembra 2023, na božično jutro, med 4.00 in 5.00 uro vlomili v njihovo družinsko stanovanje v Kranju.

Čeprav še ni uradno znano, kolikšna je skupna materialna škoda, saj je poleg ukradenih predmetov, gotovine, prestižnih ur, nakita, visoko cenovnih očal in torbic ..., močno uničeno tudi stanovanje. Tako naj bi skupna škoda znašala celo več sto tisoč evrov.

»Poleg nastale velike škode zaradi objestnega vandalizma z namenom uničevanje našega stanovanja nam je bilo odtujeno naslednje: Iz sefa je izginilo 92.000 evrov gotovine in zbirka prestižnih ur. Iz garderobe dizajnerska sončna očala, nakit ter vse kar je bilo vrednega kot modni dodatki ter oblačila in še marsikaj. Ker sumim, da bo večina odtujenega končala v poskusih preprodaje, objavljam ta zapis z namenom, da bi ničvrednežem otežili vsakršno nadaljnje okoriščanje s preprodajo našega imetja zasluženega s poštenim delom. In zato ponujam zajetno nagrado (20.000 evrov) za vsakršno koristno informacijo glede vloma ter preprodaje!« je sporočila Saša.