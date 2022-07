Za očitek zoper nekdanjega poslanca državnega zbora ni bilo dokazov

Okrožno sodišče v Ljubljani je potem, ko je tožilstvo umaknilo obtožbo, izdalo zavrnilno sodbo zoper nekdanjega poslanca državnega zbora (DZ) Ivana Vogrina. Očitalo mu je bilo, da je zlorabil sistem strokovne pomoči poslancem. Sodišče je obtožbo zavrnilo tudi zoper soobtoženega Ivana Dolinška.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je jeseni pred desetimi leti preiskovala porabo sredstev strokovne pomoči pri takratnem nepovezanem poslancu Vogrinu in sklenila, da je deloval koruptivno. DZ je namreč 10. julija 2012 dal predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra (zdaj Akcija, d. o. o.) za zagotavljanje strokovne pomoči in svetovanje na področju financ in gospodarstva v vrednosti 7875 evrov. Lastnik Vinestre je bil Dolinšek, nekoč zaposlen v Vogrinovem podjetju Interles, podjetje pa je bilo ustanovljeno le mesec dni pred Vogrinovim predlogom DZ za sklenitev pogodbe. Znesek je bil namenjen plačilu 175 ur svetovanja. DZ je čez šest dni sklenil pogodbo, čez teden dni pa je Vogrin DZ, čeprav družba dogovorjenega dela ni opravila, dostavil potrdilo, da so bile storitve opravljene, DZ pa je izplačal 7875 evrov.

Tožilstvo je po vseh izvedenih dokazih ocenilo, da obtoženima ni več mogoče z dokaznim standardom, ki se zahteva za obsodbo, dokazati kaznivih dejanj.

Vogrin je 7. septembra 2012 ponovno dal DZ predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra za zagotavljanje strokovne pomoči za področja fiskalno pravilo, sanacija bančnega sistema in zakon o SDH. Tokrat je pavšalni znesek znašal 3870 evrov, dogovorjenega dela pa Vinestra tudi tokrat ni opravila.

Tožilstvo je Vogrinu očitalo kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, Dolinšku pa pomoč pri tem, ker da je izstavil fiktivne račune. A kot pojasnjujejo na ljubljanskem okrožnem tožilstvu, je pristojna tožilka po vseh izvedenih dokazih na glavni obravnavi ocenila, da obtoženima ni več mogoče z dokaznim standardom, ki se zahteva za obsodilno obsodbo, dokazati kaznivih dejanj po obtožbi. Zato je obtožbo 14. marca umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo. Državo je s premoženjskopravnim zahtevkom v višini 11.745 evrov, kolikor naj bi si pridobila Vinestra v škodo državnega proračuna, napotilo na pravdo. Sodba je postala pravnomočna takoj.

Državni zbor je na podlagi računov plačal 11.745 evrov. FOTO: Leon Vidic

Kazenski pregon za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kot ga je tožilstvo očitalo Vogrinu, bi sicer zastaral v 10 letih od storitve kaznivega dejanja. To pomeni, da bi dejanja pod obtožbo zastarala julija in septembra letos, so nam še odgovorili na tožilstvu.

Vogrina je tožilstvo pred leti bremenilo več domnevnih poslovnih goljufij, ki da jih je zagrešil kot direktor Interlesa in Interles-Belconta. A je sodišče pravnomočno razsodilo, da je Vogrin zgolj slabo posloval, ne pa tudi goljufal. Obsojen pa je bil pred sedmimi leti na pogojno zaporno kazen zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe v škodo svoje nekdanje partnerice.