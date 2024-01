Za nesrečo kriv 15-letnik, leto dni starejši sopotnik huje poškodovan

V nedeljo ob 2.22 so OKC PU Koper obvestili o hujši prometni nesreči na območju Škofij. Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 15-letni voznik mopeda, ki je v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča, kjer sta se s 16-letnim sopotnikom prevrnila in poškodovala. Sopotnik je bil v prometni nesreči huje telesno poškodovan, medtem ko povzročitelj ni utrpel poškodb. Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.