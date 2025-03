Janez Zajc mora za 2,5 leta v zapor: pred streljanjem na brata »mu je počil film«

Z razglasitvijo sodbe se je danes končalo sojenje Janez Zajcu iz vasice Maršiči v občini Ribnica. Ljubljanski okrožni sodnik Rok Kobal mu je, potem ko je 23. februarja letos priznal, da je 1. oktobra lani poskušal huje telesno poškodovati brata Poldeta, danes izrekel ravno tolikšno enotno zaporno kazen v višini 2 leti in pol zapora, kot jo je predlagalo tožilstvo. V enotno kazen je poleg kazni za poskus hude telesne poškodbe (2 leti in 3 mesece zapora) vključena še kazen za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim (4 mesece zapora).

»Malo pred 17. uro sem se vrnil domov in iz avtomobila vzel vrečko. V roki sem držal telefon. Brat je stal pod stopnicami, ker je prej žagal drva. Potisnil sem ključ v ključavnico, da bi odklenil, ko je začel nerazločno vpiti: 'Ti vse odnašaš! Dosti je tega! Ti imaš solzivec!' Še nekaj je rekel, a ga nisem slišal, saj je vmes, z razdalje petih ali šestih metrov, pritisnil na petelina,« je po dogodku za Novice razlagal 57-letni Polde.

Prvi strel je odjeknil ob 16.55. »Nad komolcem leve roke sem začutil pekočo bolečino. Prešinilo me je, da me je morda zadel s plinsko pištolo,« je nadaljeval Polde.

2 leti in 3 mesece zapora je Janez Zajc dobil za poskus povzročitve hude telesne poškodbe.

Brat ga je zadel v predel leve rame. Po prvem strelu je Polde iz strahu zbežal, brat pa je tekel za njim. Kot še trdi tožilstvo, je še najmanj trikrat ustrelil proti njemu. Polde nam je po dogodku povedal, da je ranjen tekel proti 300 metrov oddaljeni hiši soseda Anžeta.

Kolikor so ga noge nesle, je vijugal med drevjem, ne da bi se oziral, krogle pa so švigale mimo. Potem je sosed Anže skočil vmes in ustavil Janeza.

Dejanje je tako ostalo pri poskusu, saj je obtoženi 62-letnik ob prvem strelu zgrešil vitalne dele bratovega telesa, zaradi slabše funkcionalnosti pištole, kot je na predobravnavnem naroku pojasnila tožilka Maja Ulčar, pa pištola ni imela zadostne energije, da bi lahko povzročila poškodbe, zaradi katerih bi lahko bilo ogroženo njegovo življenje.

Večletni spor med bratoma

Na koncu jo je 57-letnik k sreči odnesel le z odrgnino leve nadlahti. Ker pa je Janez pri streljanju uporabljal nelegalno pištolo zastava, saj je bila ta predelana (imela je vstavljeno novo cev), ga je doletela še obtožba za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim.

Janezov odvetnik Matiček Žumer se je v zaključnih besedah zavzel za izrek nižje kazni, saj je, kot je pojasnil, njegov 62-letni klient očitani mu kaznivi dejanji storil po večletnih sporih z bratom, »pri čemer sta za spor vedno potrebna dva«.

»Obtoženi je pred tem pomoč iskal tudi pri centru za socialno delo in policiji, vendar po njegovem prepričanju neuspešno, kar je ob navedenem in njegovem slabem zdravstvenem stanju vplivalo na storitev kaznivega dejanja,« je dodal odvetnik.

Da je v celotnem sporu prej problem Polde kot Janez, so nam pred sodiščem povedali tudi bratovi sosedje. S svojo prisotnostjo so prišli podpret Janeza. Med drugim so nam povedali, da je obtoženemu na koncu »enostavno počil film«.

Več o tem, kaj so nam še povedali sosedje, tudi glede tega, kako naj bi mu brat Polde še nagajal, v jutrišnjih Slovenskih novicah.