Za Matejevo smrt leto in pol vikend zapora

Sodnici okrožnega sodišča Murska Sobota Nataliji Goldinskij Husar je po številnih razpisih predobravnavnega naroka, tudi z grožnjami z mednarodno tiralico, končno uspelo na sodišče privabiti 27-letnega Samirja Čuljka iz Novega Pazarja v Srbiji. Želela ga je namreč pobarati, ali se čuti krivega za smrt 31-letnega motorista iz Prlekije, ki je lani pomladi umrl v trčenju z njegovim tovornjakom.

Zaletel se je v zadnji del tovornjaka. FOTO: Oste Bakal

Čuljak, ki ga je zastopal odvetnik Ksaver Logar iz Kamnika, je po dogovoru s tožilko Jano Rogan priznal delno krivdo v zameno za alternativno prestajanje ali sploh milejšo kazen. Toda ni mu uspel prvotni načrt, da bi mu prisodili družbenokoristno delo, temveč mu je sodnica izrekla zaporno sankcijo, in sicer leto in pol vikend zapora. Sodba ni pravnomočna, a bržkone bo Čuljak, ki so mu prisodili tudi polletno prepoved upravljanja vozil C- in B-kategorije ter delno plačilo sodnih stroškov, kmalu nastopil prestajanje kazni, najverjetneje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, oddelek Rogoza.

Pred prihodom na sodišče si je našel bivališče in službo v naši državi, čez vikend pa bo za zapahi. Tokrat oškodovanci, svojci pokojnega motorista, niso priglasili odškodninskega zahtevka, ker naj bi vse skupaj urejali prek zavarovalnice, kot je dejala pooblaščenka odvetnica Dobrila Samardžija iz Maribora.

Spomnimo, da je zunaj naselja Vučja vas nedaleč od Križevcev pri Ljutomeru pri uvozu na pomursko avtocesto 18. junija lani v prometni nesreči umrl motorist, 31-letni domačin Matej Osterc. »Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da se je voznik tovornega vozila, državljan Srbije, pripeljal iz Radencev in zavijal levo na avtocesto v trenutku, ko se je nasproti pravilno pripeljal 31-letni voznik motornega kolesa in trčil v tovorno vozilo. Voznik motornega kolesa je na kraju umrl zaradi poškodb,« je po končanem ogledu kraja nesreče potrdila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.

Obdolženi je priznal delno krivdo v zameno za alternativno prestajanje oziroma milejšo kazen.

Zoper povzročitelja so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Po 2. odstavku 323. člena KZ-1 je grozilo srbskemu državljanu do osmih let zapora, predvidena pa je tudi prepoved vožnje motornega vozila, a je očitno, da se je vse skupaj nekoliko omililo, saj je bilo že na kraju nesreče slišati, da niti tovornjakar ni mogel preprečiti tragedije. To žal nikoli ne bo vrnilo pridnega in delavnega fanta, o katerem v tej napredni prleški vasi nimajo slabe besede.