Za las: sredi ceste moral ustaviti tovornjak, ker je Ukrajinec vozil v napačno smer

V nedeljo malo po polnoči so bili policisti obveščeni, da voznik tujega tovornega vozila s pripetim polpriklopnikom vozi v nasprotni smeri na odseku hitre ceste H4 med Vipavo in Razdrtim.



Policisti postaje PP Nova Gorica so ugotovili, da je 32-letni tovornjakar, državljan Ukrajine, vozil po parkirišču počivališča Mlake pri Vipavi ob hitri cesti H4 Vrtojba–Razdrto. Pri vožnji je zaradi nepravilnega premika z levo stranjo polpriklopnika zadel v prednji del pravilno parkiranega tovornega vozila poljskih registrskih številk. Skoraj trčil v tovornjak Po trčenju je ukrajinski voznik zapustil kraj nezgode in zapeljal po parkirišču proti Razdrtemu z bencinskega servisa na počivališču Mlake mimo prometnega znaka 'prepovedan promet v eno smer' v napačno smer na hitro cesto na cesto, ki ima dva ali več označenih pasov za vožnjo v eno smer, ter vozil približno 400 metrov v nasprotni smeri. S tem je povzročil neposredno nevarnost za življenje druge voznike.



Prav tako je moral voznik neznanega tovornega vozila, ki je takrat pravilno pripeljal nasproti iz Razdrtega proti Ajdovščini zaradi manevra ukrajinskega voznika ustaviti tovorno vozilo, da je preprečil trčenje. Pod vplivom alkohola Tovornjakarju je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat z elektronskim alkotestom je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Prometni policisti so mu odredili strokovni pregled, ta pa je bil opravljen v zdravstveni ustanovi. Odrejeno mu je bilo pridržanje po določbah zakona o kazenskem postopku. Prometni policisti ga bodo na podlagi ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu.