Za Gašperjem (29) izginila vsaka sled, na pomoč poklicali policijo

Policisti Policijske postaje Grosuplje so bili v sredo zvečer (7. oktobra) obveščeni, da svojci pogrešajo 29-letnega Gašperja Oblaka iz Grosuplja.



Gašper je visok okoli 176 cm, normalne postave, rjavih kratkih las, svetlo modrih oči. Ko je bil nazadnje viden je bil oblečen v jeans hlače, športno jakno s kapuco modro-bele barve, obut v športne copate Nike. Oseba naj bi konec avgusta odšla na območje Italije, nato pa so svojci z njim zgubili stik. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija naproša javnost

za informacije.



»Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na (01) 781 83 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« so zapisali na PU Ljubljana.