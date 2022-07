Za gasilci na Krasu naporna noč, eden odpeljan v bolnišnico

Za gasilci, ki se na Krasu borijo z obsežnim požarom, je naporna noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, so se spopadali z več požari, med njimi dvema večjima le nekaj sto metrov od vasi Kostanjevica na Krasu, torej na območju, kjer se je že v sredo ogenj nevarno približal naselju. Obe žarišči so gasilci obvladali in omejili. Še vedno je izklopljen daljnovod in zaprtih nekaj cest.

Sicer pa je bilo ponoči na terenu več kot 800 gasilcev iz osmih slovenskih regij, na Kras pa prihajajo še nove enote. Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji »hudi uri«, so nujno potrebne rotacije ekip. Kot je povedal Močnik za slovenskenovice.si že izvajajo menjave gasilcev, zaenkrat je na voljo še dovolj mož, ki so se pripravljeni podati v boj z ognjenimi zublji. Aktivirana so trije helikopterji in letalo. Enega gasilca so morali zaradi zastrupitve odpeljati v bolnišnico.

Iz gorišč se že dviga dim, kar pomeni, da se gorišča lažje širijo. Bojijo se vetra z morja, ki bi spet pomenil večjo nevarnost za širitev.

Kaj se je dogajalo na včerajšnji peklenski dan, preberite tukaj.