Za denar jo je silil v seks

Že preprost izračun, kot še danes trdi 36-letni državljan Kosova in Srbije Hajzer Muzliukaj, pokaže, da od Slovenke vsak dan ni mogel izsiliti 400 evrov oziroma da se mu očita nekaj, česar še teoretično ne bi mogel storiti. Žensko naj bi namreč, je prepričan tožilec Darko Novak, od neznanega datuma leta 2015 pa do 3. decembra 2018 silil v prostitucijo, jo nadziral in hkrati od nje še vsak dan zahteval omenjeno vsoto denarja.

Muzliukaj je namreč spomnil na oškodovankine besede, da je v letu 2018 vsak dan jemala od 2 do 3 grame kokaina. »En gram kokaina stane približno 80 evrov, kar pomeni, da je za to dnevno porabila od 160 do 240 evrov,« je seštel in nadaljeval, da tudi iz zvezka dnevnih zaslužkov izhaja, da naj bi oškodovanka januarja 2018 prejela 4630 evrov.

Hajzer Muzliukaj se je včeraj vrnil na sodišče. FOTO: Dejan Javornik

»Glede na to, da ima januar 31 dni, bi mi morala plačati 31 krat 400 evrov, to je 12.400 evrov. Poleg tega je na mesec porabila najmanj za 4260 evrov kokaina, kar pomeni, da naj bi imela samo v januarju za 17.360 mesečnih stroškov,« je v svoj bran povedal obtoženi. In, če bi ob tem njegova domnevna žrtev potrebovala še 1000 evrov za tekoče mesečne stroške, kot je tudi najemnina, bi morala na mesec zaslužiti najmanj 18.360 evrov.

Ob predpostavki, da je za pol ure seksa dobila 50 evrov, potem bi, tako obtoženi, morala imeti okoli 24 klientov na dan: »Kar pa je nemogoče, saj iz zvezka izhaja, da naj bi imela do največ osem strank dnevno.«

Razveljavljena oprostilka

Muzliukaj krivdo za očitano mu storitev kaznivega dejanja zlorabe prostitucije že ves čas zavrača. Kot povsem nemogoče je ocenil tudi očitek, da naj bi jo nadzoroval celo med policijskim pridržanjem. Tožilec je nasprotno prepričan, da je po denar k njej hodil osebno, ko je bil v priporu ali zaporu, pa je pošiljal druge – očeta, brata, taksista ... Njeno delo pa da je na različne načine ves čas nadzoroval. Poleg tega da je tudi vodil evidenco strank in zaslužke.

Obtoženec ves čas zanika, da je zagrešil kaznivo dejanja zlorabe prostitucije.

Na prvem sojenju, ki se je končalo novembra 2020 in v katerem je oškodovanka zahtevala 570.000 evrov odškodnine, je ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec Muzliukaju izrekel oprostilno sodbo. Pojasnil je, da k sodelovanju pri prostituciji spadajo vsa tista dejanja, ki so vezana nanjo (na primer organiziranje strank, najem prostorov, kjer poteka najstarejša obrt, nakup delovnih pripomočkov, kondomov, pranje posteljnine in brisač). »Tega elementa ni bilo zaznati v opisu,« je poudaril sodnik in dodal, da če bi v obtožnici pisalo, da je žrtvi ponujal zaščito, »bi eventualno lahko šlo za sodelovanje«.

Tožilec Darko Novak trdno vztraja pri svojem. FOTO: Dejan Javornik

S tem se nikakor niso strinjali ljubljanski višji sodniki, tako so februarja 2022 po pritožbi tožilstva in pooblaščenca oškodovanke sodbo razveljavili in Škerbcu odredili vnovično sojenje, ki se je začelo včeraj: »Pripomniti je, da obtoženec glede na opis dejanja ni nadziral oškodovanke na splošno, pri vseh življenjskih opravilih, temveč izrecno pri ponujanju spolnih storitev. S tem je dejansko nadziral izvrševanje prostitucije, kar po mnenju pritožbenega sodišča omogoča sklep, da je bil pri prostituciji oškodovanke dejavno udeležen.«

In čeprav, še dodajajo, je lahko nadzorovanje posledica koristoljubnosti in zahteve po čim večjem zaslužku, »pa to ne spremeni dejstva, da je s tem aktivno pristopil k izvajanju tuje prostitucije. Biti skupaj z drugim udeležen pri neki aktivnosti pa pomeni obliko sodelovanja.«