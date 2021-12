Za Davida usoden padec na ploščicah

Minulo soboto zjutraj so v naselju Veščica, nedaleč od Murske Sobote, našli mlajšega moškega, ki je umrl v nenavadni nesreči, v kateri so policisti izključili tujo krivdo. Gre za 29-letnega Davida H., ki naj bi po neuradnih podatkih ponoči prišel domov, eni domnevajo, da peš, drugi pa, da s taksijem, pred tem naj bi bil s prijatelji v Murski Soboti.

Po naših podatkih naj bi ob neznani uri ponoči zgrešil domačo hišo in »zavil eno ulico prej« ter splezal čez ograjo sosedove terase, pri tem pa padel in si poškodoval glavo. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju umrl. Čeprav je tuja krivda izključena, je odrejena sanitarna obdukcija, ki naj bi potrdila čas in tudi vzrok nesrečne smrti.

