Za čudežni prašek plačala 830 evrov

Zlasti v severovzhodni Sloveniji pogosto na vrata hiš potrkajo prodajalci z Madžarske in iz Romunije, občasno tudi Moldavci in Ukrajinci. Ponujajo raznovrstne artikle, od kuhinjskih pripomočkov, odej in posteljnine, obutve do čudežnih čistil in celo zdravil, preparatov in praškov za hujšanje, nego kože.V resnici gre za novodobne krošnjarje z vzhoda, ki pristopijo k občanu in mu ponudijo odejo za 100 evrov, kar je vsaj desetkratnik njene realne vrednosti. In če je kupec vztrajen, bo odejo dobil za 10 evrov, pri čemer je prodajalec še vedno nekaj zaslužil. Lahko si mislimo, koliko v resnici stane odeja in kakšna je njena ...