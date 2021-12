Za božič si je zaželel učenko (FOTO)

»Želim si te za božič,« se je glasilo sporočilo, ki ga je ena od dijakinj Strokovno izobraževalnega centra (SIC) Brežice prejela od svojega učitelja. Seveda nikakor ni šlo za nedolžno povabilo na božično večerjo, temveč za nekaj več. Za ljubezensko druženje, česar pa si moški ne samo zato, ker je učitelj, ampak tudi zato, ker so bile na drugi strani mladoletne osebe, nikakor ne bi smel dovoliti. K sreči je zadeva kmalu prišla do vodstva šole. Ravnateljica omenjene srednje šole Mojca Tomažin je namreč potrdila, da so na podlagi prijav mladoletnih dijakinj po uradni dolžnosti podali...