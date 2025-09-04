Za bivšega sodnika prisilna privedba?

Včeraj bi moral na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča sesti nekdanji ljubljanski sodnik Zvjezdan Radonjić, a sta ga sodnica Alenka Kobe in tožilka Renata Brodarič Trentelj čakali zaman.

Pravzaprav je bilo to pričakovano, saj je pred predobravnavnim narokom Radonjić vložil predlog za preložitev naroka. »Njegov predlog, naj prestavimo narok, je bil zavrnjen, ker ni bilo utemeljenih razlogov za to, je pa kasneje Radonjić sporočil, da ga na narok ne bo,« je dejala sodnica.

Tožilka Renata Brodarič Trentelj je za obtoženega bivšega sodnika predlagala prisilno privedbo.

Tožilka je zato zanj predlagala prisilno privedbo, saj zadevi grozi zastaranje, začetek sojenja pa je bil že večkrat preložen. Sodnica je pojasnila, da so bili prvi naroki preloženi iz zdravniških razlogov, potem je prišlo do menjave sodnikov, sledila so še opravičila. Ali bo za nekdanjega sodnika odrejena prisilna privedba, bo sodnica odločala kasneje, je pa že razpisala nov narok za konec septembra.

Obtožnica tožilstva se nanaša na intervju z Radonjićem v oddaji Tema dneva na televiziji Nova24, ki je bil predvajan 8. decembra 2021, v njem pa je bil Radonjić kritičen do državne tožilke Blanke Žgajnar in sodnice Andreje Sedej Grčar. Radonjićevo obrekovanje tožilke Žgajnarjeve ter sodnice Sedej Grčarjeve se nanaša na oprostilno sodbo, ki jo je Radonjić izrekel Milku Noviču pred šestimi leti.

Radonjić mu je sodil na ponovljenem sojenju zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika pred dobrim desetletjem. Prvič je bil Novič obsojen, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo, v drugo pa mu je sodil Radonjić ter ga je oprostil, ker da za obsodbo ni dovolj dokazov. Ves čas sojenja so se vrstile nepravilnosti, Radonjić je enkrat tožilko Žgajnarjevo celo napodil iz sodne dvorane.

Klasičnega izreka sodbe sploh ni bilo

Na koncu klasičnega izreka sodbe sploh ni bilo, temveč se je pred novinarji v sodni dvorani Radonjić razgovoril o tem, kako je bil ves čas sojenja deležen pritiskov »določene sodnice«, ki naj bi hodila k njemu v pisarno, v dogovoru s tožilko in ga nadlegovala z vprašanji, ali bo Noviča oprostil. Radonjić je v intervjuju na Novi24 govoril tudi o sojenju v zadevi Balkanski bojevnik in omenjal »tesno sodelovanje sodnice s tožilko in usklajevanje poteka sojenja«.