Za Bežigradom pretepeni indijski študent spregovoril: »Obstopili so me in začeli tepsti«

Indijski študent, ki so ga v petek popoldne napadli v podhodu pod Dunajsko cesto za Bežigradom, je za Dnevnik spregovoril o grozljivem napadu. Policija motiv še preiskuje, on pa pravi, da so ga napadalci obkolili in začeli pretepati brez kakršnega koli povoda.

»Obstopili so me in odložili nahrbtnike«

»Rekli so mi samo, da naj se ustavim. Kmalu sem dojel, da me bodo napadli, saj so me obstopili in odložili nahrbtnike na tla,« je povedal za Dnevnik. Opisuje, da so ga trije ali štirje fantje v črnih hudijih najprej udarili, nato je padel na tla in začeli so ga še brcati.

Dogajanje je prekinila skupina deklet, ki je začela vpiti na napadalce. »Fant je bil povsem pretresen, hlipal je, nos je bil krvav,« je povedal očividec z bližnje fakultete, ki je takoj poklical policijo.

Na urgenci so ugotovili, da ima preklan nos in poškodovano roko. »To je moja prva negativna izkušnja v Sloveniji,« je dodal, a upa, da bo policija storilce našla, saj je bil napad posnet z varnostno kamero.