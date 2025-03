Za Anjo se je izgubila vsaka sled, policija prosi za pomoč (FOTO)

S Policijske postaje Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Škofja Loka danes obveščeni o pogrešani Anji Jenko iz Žirov. Kot pravijo, je suhe postave, visoka je približno 160 cm, ima dolge svetle lase do sredine hrbta. Kaj je imela oblečeno in obuto, pa ni znano. Po informacijah policije je bila nazadnje videna v petek, 7. marca, okrog 14. ure na domačem naslovu v Žireh.

»Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« poziva policija.