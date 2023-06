Za 48-letnega motorista je bila to zadnja vožnja

Tragična prometna nesreča se je v Slovenskih goricah zgodila na prvi dan letošnjega junija. Ob 20.58 sta namreč v naselju Jelenče, v občini Pesnica, trčila osebno vozilo in motorno kolo, motorist pa je izgubil življenje. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci JZ GB Maribor in PGD Pesnica zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter pomagali reševalcem NMP Maribor pri oskrbi poškodovane osebe. Žal pa ponesrečencu ni bilo pomoči, saj je 48-letni domačin umrl zaradi poškodb.

Kovačič Čelofigova, tiskovna predstavnica PU Maribor, je sporočila, da so bili okrog 21. ure mariborski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je pripetila na regionalni cesti Pesnica–Šentilj, zunaj naselja Jelenče. »Trčenje se je zgodilo v desnem ovinku, ko je 48-letni motorist peljal od Pesnice proti Šentilju. Po doslej zbranih informacijah je v desnem ostrem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ko je nasproti pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik motornega kolesa je trčil v osebni avtomobil in kljub zdravniški pomoči na kraju prometne nesreče umrl,« je pojasnila.

Nesrečnik je postal peta smrtna žrtev na cestah na območju Policijske uprave Maribor letos. Lani je v istem času v prometnih nesrečah umrlo sedem udeležencev.