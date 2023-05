Za 1. maj iz struge dvignili truplo

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje so ob 4.32 na Fužinski cesti na Jesenicah gasilci GARS Jesenice so nudili pomoč policiji in reševalcem NMP pri osvetljavi kraja dogodka in s pomočjo vrvne tehnike preminulo osebo dvignili iz struge.

Truplo tudi v stanovanju

Omenjeni portal tudi poroča, da so ob 7.08 na Keršovi ulici v Vojniku gasilci PGE Celje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala preminula oseba.