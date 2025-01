Z zvonjenjem po domofonu jo je zvabil iz stanovanja, nato pa ...

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvedena popoldan na območju Most. Neznani storilec je z zvonjenjem preko domofona iz stanovanja zvabil oškodovanko, ki za seboj ni zaklenila vrat stanovanja. V tem času je storilec vstopil v stanovanje in ji iz denarnice odtujil nekaj sto evrov.

Opis storilca

Star je okoli 20 do 25 let, oblečen v temna oblačila z masko na obrazu. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.