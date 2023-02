Gasilci so se z ognjenimi zublji borili pet ur: hiša v Radomerju skoraj v celoti pogorela (FOTO)

V četrtek je ob 10.21 v kraju Radomerje v občini Ljutomer zagorela stanovanjska hiša. Požar so pogasili člani PGD Ljutomer, PGD Radomerje in PGD Gresovščak, ki so se z zublji borili skoraj pet ur. Reševalci NMP Ljutomer so na kraju požara oskrbeli poškodovano osebo.

Vzrok požara policisti še ugotavljajo.

Policisti so ugotovili, da je zagorelo v stanovanjski hiši, skoraj v celoti je pogorela. »V požaru je bila lažje telesno poškodovana ženska. Nastalo je za 35.000 evrov škode. Vzrok požara policisti še ugotavljajo,« je potrdila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Gorelo je tudi na območju Kranja. Tamkajšnje policiste so o požaru na stanovanjskem objektu obvestili okoli 22.40. Pogasili so ga gasilci. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je zgorel en prostor v hiši. Dva človeka, 43-letnega moškega in 79-letno žensko, so odpeljali v zdravstveno ustanovo zaradi nadihanega dima. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok požara in višina materialne škode trenutno še nista znana,« so sporočili s kranjske policijske uprave.

Po drugi uri popoldne je požar med menjavo plinske jeklenke izbruhnil v kuhinji stanovanjske hiše naselju Branik (Mestna občina Nova Gorica). Pogasili so ga gasilci PGD Dornberk in JZ GRD Nova Gorica, prezračili so prostor in ga pregledali s termovizijsko kamero. Zgorel je del kuhinjskih elementov, zogleneli so tudi strop in stene; nastalo je za okoli 10 tisoč evrov škode. Lažje poškodbe (površinske opekline po različnih delih telesa) je utrpel tudi stanovalec. Po prvi pomoči v ambulanti v Braniku so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.