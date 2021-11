Ljubljančan Jaka Bitenc, borec za legalizacijo konoplje, je gotovo z mešanimi občutki zapustil novomeško sodnijo. Če je bil zadovoljen, da je bil po enem letu odpravljen hišni pripor, nad njim zdaj visi obsodba, sicer pogojna, a ta se bo, če bo spet gojil konopljo, spremenila v zapor. Dobil je dve leti zapora v preizkusni dobi petih let, sodba pa še ni pravnomočna. »Po naši zakonodaji je gojenje konoplje brez dovoljenja pristojnih organov prepovedano, obtoženi pa je počel prav to, s tem je služil in živel od te dejavnosti. To je počel kontinuirano, na visoko stopnjo kazenske odgovornost...