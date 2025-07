Z vrati udaril motorista in pobegnil, ko so ga policisti našli, je šlo še na slabše

V ponedeljek okrog 16.30 se je na območju delovne zapore na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem zgodila prometna nesreča.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 57-letni motorist po levem voznem pasu prehiteval voznika osebnega avtomobila, ki je ustavil v zapori, a je ravno v trenutku, ko je motorist peljal mimo njega, voznik avtomobila odprl vrata in motorista udaril. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval, voznik avtomobila pa je po nesreči odpeljal s kraja.

Novomeški policisti so ga nemudoma začeli iskati, izsledili pa so ga njihovi kolegi iz Brežic, in sicer na njegovem domu. 23-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel mladec v litru izdihanega zraka kar 0,63 miligrama alkohola (1,3 promila).

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o vseh ugotovljenih kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.