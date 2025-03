Z voznikom (21) je hudo, zdravniško pomoč potrebovala tudi 29-letnica

V soboto nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil na cesti med Dvorom in Sotesko pri Dolnjem Kotu.

Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto o nesreči: »Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 21-letni voznik, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 29-letna voznica. Ta se je z vozilom umikala desno, vendar trčenja ni mogla preprečiti. Hudo poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi lažjih poškodb je zdravniško pomoč potrebovala tudi 29-letnica.«

Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.