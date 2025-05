Z voznico (60) in potnico je hudo, treščili sta v betonski nadvoz (FOTO)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 5. in 5. majem posredovali v 133 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 437 klicev. Obravnavali so 25 prometnih nesreč, od tega 2 prometni nesreči v katerih so se 3 udeleženci huje poškodovali, pet prometnih nesreč, v katerih se je 8 udeležencev lažje poškodovalo in 18 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Zapeljala s ceste

S PU Novo mesto prav tako sporočajo, da so v nedeljo bili nekaj pred 7. uro obveščeni o prometni nesreči v naselju Malo Mraševo. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 60-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala iz vozišča in trčila v betonski nadvoz.

FOTO: PGE Krško

Voznica in potnica sta se v trčenju huje poškodovali. Obe so reševalci oskrbeli in ju odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti bodo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki je imela za posledico hudo telesno poškodbo, zoper voznico napisali kazensko ovadbo in o tem obvestili pristojno sodišče.