Z vozilom v drevo

Včeraj ob 21.51 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator in ga stabilizirali, usmerjali promet ter počistili cestišče.

Reševalci NMP ZD Trebnje so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v bolnišnico v Novo mesto.