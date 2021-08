Z vozilo na avtocesti v odbojno ograjo, notri mladoletnik

Ob 11.29 je na avtocesti Ivančna Gorica – Višnja gora, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo.



Gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in iz vozila prenesli poškodovano mladoletno osebo, katero so nato reševalci NMP na kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

