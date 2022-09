Z vilami v rokah vprašal, kaj se dogaja: dobil jih je po nosu in s copato po glavi

V ponedeljek pozno popoldne so šentjernejske policiste poklicali na pomoč. Ti so ugotovili, da je 46-letnik hodil z družino po travniku, kar je opazil 75-letni lastnik travnika. Ta naj bi jih povprašal, kaj tam počnejo, 46-letnik pa je trdil, da je imel možakar v rokah vile in se je ustrašil za otroka, zato ga je udaril, partnerica, ki je bila zraven, pa naj bi ga s copato po glavi.

46-letniku in njegovi 46-letni spremljevalki so policisti napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.