V Posavju in na Dolenjskem so policisti v zadnjem času presekali več poslov s travo, ko so tujci pri nas najeli hiše in v njih uredili pravo tovarno za gojenje konoplje. Eden takšnih prostorov je bil tudi v Občini Krško v naselju Mali Kamen, ki leži med Senovim in Koprivnico, kjer so Srbi najeli nekdanjo gostilno in jo predelali po svojih načrtih s ciljem po čim večjem in lažjem zaslužku. Preostale kazni Dejanović je bil obsojen na 15 mesecev zapora (nižja kazen le zato, ker je že pred izrekom sodbe plačal 10 tisoč evrov stranske kazni), Bakić je bil obsojen na dve leti zapora in stransko de...