Z ukradenima voziloma povzročil dve nesreči

V ponedeljek ob 14.38 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči. Voznik osebnega avtomobila je vozil po regionalni cesti iz Dobravelj proti naselju Cesta. V nepreglednem levem ovinku je zapeljal desno na travnato brežino in obstal na polju. Pri tem se lažje poškodoval, na vozilu pa je nastala materialna škoda. Policisti so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Pomoč policistom so na kraju nesreče nudili gasilci GRC Ajdovščina.

Voznik je vozil vozilo, ki ga odvzel lastniku v enem od naselij v občini Renče - Vogrsko, še pred tem pa se je do tega naselja pripeljal s kio italijanskih registrskih številk, ki jo je odvzel na območju goriške pokrajine v Italiji. Tudi s kio je na območju občine Renče - Vogrsko povzročil nesrečo, nato pa jo je poškodovano pustil na dvorišču ene od stanovanjskih hiš. Tam je ukradel drugo parkirano osebno vozilo, s katerim je nato povzročil drugo prometno nesrečo.

Zoper voznika bo zaradi odvzema osebnih avtomobilov podana kazenska ovadba na državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi več kršitev prometne zakonodaje.