Lastnik avtohiše v švicarskem Spreitbachu nedaleč od Züricha je obupan, saj so mu v zanj pravzaprav zelo zelo komični zgodbi, kakor ironično pristavi, speljali pregrešno drag avtomobil. Zadnje sledi za vozilom naj bi vodile v Slovenijo, Raffaele Colacino pa tistemu, ki bi mu pomagal pridobiti luksuznega lamborghinija urusa nazaj, ponuja kar 25.000 frankov nagrade, v evrih to znaša le nekaj stotakov manj. Odpeljala ga je z lažnimi dokumenti V Švici živeči Italijan ima tudi izposojevalnico avtomobilov, in kot se za to državo spodobi, ima na voljo tudi kar nekaj pregrešno dragih, katerih že na...