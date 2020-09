Z udarci sta se spravila nad mamo in ženo

V sredo zvečer so policisti dvakrat posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja. Med prvim postopkom so ugotovili, da je pijan moški izvajal fizično in psihično nasilje nad mamo in njenim partnerjem, v drugem primeru se je moški s pestmi lotil svoje žene.



V okolici Črnomlja je sin svojo mamo in njenega partnerja najprej žalil, jima grozil, potem pa ju pretepel in poškodoval. Policisti so na kraj poklicali reševalce, ki so poškodovano žrtev oskrbeli.



Nasilnežu (51), ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvama zaradi suma, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo.



Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.



V Črnomlju pa so ponoči zabeležili še en primer nasilja v družini, kjer je pijan moški z nožem grozil ženi in hčerki, ženo pa na koncu še pretepel.



Osumljenca kaznivega dejanja nasilja v družini so odstranili s kraja in mu z namenom zaščite žrtev izrekli prepoved približevanja.



O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Okoliščine še preiskujejo. Moškega bodo po zaključeni preiskavi ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.