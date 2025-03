Gorenjski policisti so v soboto nekaj po 19. uri prejeli obvestilo udeleženca v cestnem prometu, da voznik z avtomobilom, znamke Audi, tip Q8, črne barve na območju Bleda, vijuga po cesti in bi kmalu trčil vanj.

Policisti so se na obvestilo takoj odzvali in voznika s takim avtomobilom opazili na gorenjski avtocesti, ki je vozil v smeri Kranja. V nadaljevanju so ga ustavili in ugotovili, da je 47-letni voznik avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,58 mg/l).

Z rezultatom se ni strinjal, zato mu je bil odrejen preizkus z etilometrom, ki je pokazal isti rezultat. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje do 24 ur. Zanj za več prometnih prekrškov vodijo prekrškovni postopek.