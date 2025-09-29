  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

GOLJUFIJA

Z računov pokradli četrt milijona, celjskim policistom uspelo vrniti toliko evrov

Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe iz okolice Celja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
M. U.
 29. 9. 2025 | 16:16
 29. 9. 2025 | 16:22
2:07
A+A-

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so v preteklih dneh na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe iz okolice Celja.

image_alt
Obljubljal mu je kriptovalute, na koncu pa storil to! Policisti opozarjajo

Neznani storilci so osebo z metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja na svetovnem spletu prepričali, da ji lahko pomagajo vrniti denar, ki ga je oseba v letu 2024 vložila v spletno platformo, ki oglašuje upravljanje investicijskih skladov ter trgovanje z delnicami, obveznicami in kriptovalutami.

Storilcem omogočil oddaljen dostop do elektronskih naprav

Oškodovana oseba je s ponudnikom storitve preko spleta podpisala pogodbo in v nadaljevanju z namestitvijo različnih spletnih orodij omogočila storilcem oddaljen dostop do svojih elektronskih naprav. Po prejetih navodilih je storilcem vsaj petnajstkrat posredovala potrditvene bančne kode. S tem jim je omogočila, da so z njenega varčevalnega in osebnega računa izvedli 21 internih prenosov denarja v znesku več kot 250.000 evrov. Denar so nakazali na račune osmih komitentov poslovne banke, ki so bili tarča njihovega predhodnega napada in katerih račune so upravljali.

image_alt
Ustvaril lažni profil gospodarske družbe iz Zgornjega Posočja, škodo je pričakovati v prihodnje

Policija svetuje

Storilci pri tovrstnih kaznivih dejanjih najpogosteje uporabljajo račune kriptomenjalnic. Identifikacija in zavarovanje odtujenega denarja na teh računih je zahteven in dolgotrajen proces, ki vedno ne omogoči vračila ukradenega denarja. Občane zato opozarjajo, da  je pri tovrstnih preiskavah zelo pomembno, da nas o kaznivih dejanjih takoj obvestijo.

Storilci so denar z računov osmih prejemnikov še isti dan nakazali na račune kriptomenjalnic. Kriminalisti pa so s hitrim in medinstitucionalno usklajenim sodelovanjem uspeli zavarovati 140.000 evrov in jih vrniti lastniku.

Več iz teme

goljufijapolicijadenarCeljeprevarakaznivo dejanjePU Celjespletna goljufija
ZADNJE NOVICE
16:16
Kronika  |  Doma
GOLJUFIJA

Z računov pokradli četrt milijona, celjskim policistom uspelo vrniti toliko evrov

Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe iz okolice Celja.
29. 9. 2025 | 16:16
16:02
Ona  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološka znamenja, ki prehitro zaupajo

Katera znamenja horoskopa so najbolj naivna?
29. 9. 2025 | 16:02
15:44
Ona  |  Astro
HOLOGRAFSKO VESOLJE

Čudežne ozdravitve je treba pripisati spremembam zavesti

Te sprožijo spremembe v hologramu telesa.
29. 9. 2025 | 15:44
15:21
Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Dejanja ni dokončal, iz neznanega razloga odstopil

Poskus vloma v hišo v Žabnici.
29. 9. 2025 | 15:21
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
SEDMI CELOVEČEREC JANEZA BURGERJA

Padla prva klapa novega slovenskega filma: intimna drama o treh likih na robu družbe

Režiser Janez Burger snema sedmi celovečerni film.
29. 9. 2025 | 15:15
15:05
Kronika  |  Doma
NA POTI V MARIBOR

Moški masturbiral na avtobusu, polnem osnovnošolcev, nekateri so ga snemali

Že od poletja je v Kidričevem aktivna civilna iniciativa za varnost otrok, ki se glasno zavzema proti varčevalnim ukrepom pri šolskih prevozih.
29. 9. 2025 | 15:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Kdo bodo novi slovenski talenti?

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Nimate časa? Tako boste hitro pripravili okusen obrok

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Sanjate o novem domu? To morate vedeti

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki