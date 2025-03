Z računa prenakazala več tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 26. marca v popoldanskem času, na Goriškem obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo dveh oškodovancev.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se neznana storilca združila, da bi goljufala in tako sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin spravila v zmoto oškodovanko in nezakonito pridobila njene osebne in druge podatke za dostop do njenega mobilnega telefona in mobilne spletne banke.

Ne nasedajte spletnim finančnim prevaram – preventivni nasveti Policije »Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij. Načini storitve spletnih goljufij so različni, storilci pa se spretno prilagajo tako posameznim dogodkom kot različnim tehničnim rešitvam. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavite policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.«

Neznana storilca sta nato iz njenega in transakcijskega računa drugega oškodovanca opravila več transakcij ter z njunih računov prenakazala več tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja goljufije Policija še preiskuje.