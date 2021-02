Z otrokoma v avtu trčila v drevo in se prevrnila na streho

Šentjernejski policisti so bili v petek okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči v Rojah. 36-letna voznica osebnega avtomobila je zapeljala s ceste, trčila v drevo in se prevrnila. V nesreči sta se lažje poškodovala dva otroka, ki sta bila v vozilu.



Policisti bodo voznici izdali plačilni nalog zaradi nepravilnega prevoza otrok, prevelike hitrosti in neuporabe varnostnega pasu.

