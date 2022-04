Z osmimi potniki zgrmel v obcestni jarek

PU Nova Gorica poroča, da je 22-letni voznik kombija, državljan Severne Makedonije, med vožnjo na odseku Ajdovščina–Vipava s kombijem zapeljal z vozišča hitre ceste na utrjeno bankino in v obcestni jarek.

V vozilu je bilo poleg voznika še osem potnikov, lažje so se poškodovali trije (stari 49, 53 in 54 let). Reševalci NMP ZD Ajdovščina so jih odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog.