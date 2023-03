Z osebnim vozilom trčil v pešca in ga hudo poškodoval

Policisti PP Gorišnica so v četrtek popoldan obravnavali voznika, ki je vozil v času veljavnega ukrepa začasnega odzvema vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,33 mg/l), vozilo mu je bilo zaseženo, zvečer pa so obravnavali še enega voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola (0, 69 mg/l). Odrejeno mu je bilo pridržanje po 24. čl. ZPrCP.

Policisti PPP Maribor obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije, do katere je prišlo v četrtek zjutraj na območju Kidričevega, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v 56-letnega pešca. Slednji je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe.