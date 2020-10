Danes ob 8.38 je na regionalni cesti Gornja Radgona–Ptuj na relaciji Grabšinci–Gomila v občini Sveti Jurij ob Ščavnici prišlo do prometne nesreče. Takrat je osebno vozilo zdrsnilo z cestišča in se ustavilo v obcestnem jarku.



Za poškodovanega voznika so poskrbeli reševalci iz ZD Gornja Radgona, posredovali pa so tudi gasilci PGD Gornja Radgona, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulator.