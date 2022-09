Te dni smo bili obveščeni o incidentu, ki se je med tednom zgodil na vlaku Slovenskih železnic na relaciji Celje–Zidani Most, nanj so nas opozorili zaskrbljeni občani. Sredi belega dne so trije moški v črnem, kot so jih opisali očividci, napadli dijake, ki so se vračali domov, jih »ustrahovali, celo grozili z orožjem in jih na koncu oropali«. Preostali potniki na vlaku so bili nemočni in so dogajanje le prestrašeno opazovali. Policijo so obvestili šele po dogodku, in še to menda anonimno. »O dogodku smo bili seznanjeni, prav tako je bila o dogodku s strani sprevodnika ...