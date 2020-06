Z oplom zbil peško in pobegnil

Tjaša Vraničar še danes čuti posledice nesreče.

840

ur dela v splošno korist namesto 14 mesecev zapora.

Za kazen bo delal, ne sedel

Uspelo mi je, da sem se nekako zvlekla s ceste.

»Res mi je žal za nesrečo in zagotovo se kaj takšnega ne bo nikoli več zgodilo. Močno pa upam, da je s poškodovano vse v redu,« je nesrečo, ki se je zgodila pred dvema letoma na cesti od Senovega proti Koprivnici, obžaloval danes 25-letnis Senovega. Zaveda se, kaj je storil, ko je za volan tako nepremišljeno sedel pijan, prepričan, da kljub preveč popitemu alkoholu obvlada svojo opel astro.In v vsej nesreči je imela takrat 17-letnaiz Malega Kamna pravzaprav veliko srečo, saj jo je odnesla 'le' s kompliciranim zlomom desne noge in roke. Če bi avto vanjo zadel le nekaj centimetrov bolj v levo, bi si lahko poškodovala hrbtenico.»Bil je prvi maj, praznik, torej. Zjutraj, ura je bila okoli pol desetih, sem se odpravila na krajši sprehod proti Senovem, a moja pot se je končala že 150 metrov od doma. Hodila sem ob levi strani ceste, in to po brežini. V zadnjem trenutku sem videla avto, ki je peljal proti meni, in nisem se mogla bolj umakniti. Zadel me je, priletela sem na pokrov motorja in na vetrobransko steklo, da se je delno razbilo, potem pa me je vrglo na cestišče. Voznik ni ustavil, pač pa je peljal naprej, jaz pa sem ostala sama na cesti, poškodovana. Vedela sem, da se moram nekako umakniti z vozišča, da me ne bi še kdo povozil. Uspelo mi je, da sem se nekako zvlekla s ceste,« se je tistega prazničnega dne spominjala Tjaša, takrat dijakinja tretjega letnika srednje šole. Spominja se, kako je kričala, ko se je mimo peljal neki voznik. Najprej je odpeljal naprej, nato pa ustavil in se vrnil do nje ter poklical reševalce in policiste. Tjašo so odpeljali v brežiško bolnišnico. Operacija je trajala več kot pet ur, v nogi ima še sedaj titanovo palico in več vijakov, v roko so ji morali namestiti žico iz titana, da je povezala zlomljene kosti.»Enajst dni sem bila v bolnišnici, do konca maja pa na vozičku, a danes je že veliko bolje, čeprav povsem dobro ne bo nikoli,« je v klepetu povedala na sodišču.Policisti so voznika Mirta našli pozno popoldne, na kraju nesreče je z avta odpadlo stransko ogledalo. Nekaj čez šesto uro zvečer je mladi voznik napihal 1,18 promila alkohola! In danes prizna, da ga je nesreča streznila, zato ne želi bežati od odgovornosti. Tudi zato je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde. Obtožnica mu je namreč očitala kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu in kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Za prvo je bil obsojen na 10 mesecev zapora, za drugo pet, enotna kazen se glasi 14 mesecev zapora. Že s tožilstvom je sklenil dogovor, da bo kazen odslužil z družbenokoristnim delom.»Kazen zapora bo odslužil z 840 urami dela v splošno korist, obtoženemu se izreče tudi stranska kazen prepoved vožnje vozil B-kategorije za obdobje 6 mesecev,« je sodbo povzel sodnik krškega okrožnega sodišča