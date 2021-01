Z nožem zahtevali denar

Prebudili so ga, ga zvlekli s postelje, pretepali, mu grozili z nožem in zahtevali denar.

Policisti so izsledili dva moška, ki sta 11. novembra sodelovala pri nasilnem ropu. Tiste noči so neznanci namreč v okolici Krškega oropali starejšega oškodovanca, ga pretepli, mu grozili in ga poškodovali. »Policisti PP Krško in novomeški kriminalisti so takoj začeli intenzivno preiskavo in številne aktivnosti za odkritje nasilnih storilcev. Na kraj kaznivega dejanja so poklicali reševalce, ti so lažje poškodovanega moškega oskrbeli in mu dali pomoč,« je povedala, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.Zamaskiranci so takrat skozi garažna vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Starejšega oškodovanca, ki v hiši prebiva sam, so prebudili, ga zvlekli s postelje, pretepali, mu grozili z nožem in zahtevali, da jim izroči denar. »Pregledali so prostore, odtujili manjšo vsoto denarja in meso iz zamrzovalne skrinje. Pred odhodom so žrtvi ponovno zagrozili in mu uničili telefon, da bi mu preprečili, da bi poklical na pomoč,« je pojasnila Drenikova.Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da sta dva od roparjev 34-letni in 19-letni moški iz naselja v okolici Brežic, ki so jima v teh dneh odvzeli prostost in ju pridržali. Oba osumljenca, stara znanca policistov zaradi predvsem premoženjskih kaznivih dejanj, so včeraj s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper 34-letnika odredil pripor, zoper 19-letnika pa hišni pripor.»Kriminalisti nekatere okoliščine ropa še preiskujejo,« je sklenila Drenikova.Ker storilci pred podvigi praviloma opazujejo stanovanjske hiše, poizvedujejo, kdo v njih prebiva, in opazujejo navade stanovalcev, svetujejo, da bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe.