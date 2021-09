Z nožem v trebuhu pozvonil pri sosedih

Zelo skope so bile včerajšnje informacije o incidentu, ki se je predsinoči zgodil v eni izmed večstanovanjskih hiš sredi Mežice. Eden izmed občanov je okrog 19.30 poklical reševalce – ti so pozneje obvestili policiste –, da se je k njim zatekel moški, ki je bil, tako je domnevati, zaboden. »Po doslej zbranih podatkih naj bi 47-letna občanka v stanovanju zabodla svojega 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga poškodovala,« je v včerajšnjem dopoldnevu razkrila tiskovna predstavnica celjske policijske uprave Milena Trbulin. Mirjam Vasle so odvzeli prostost in odpeljali...