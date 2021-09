Z nožem v roki zahteval denar

Z ljubljanske policijske uprave so poročali o roparju, ki je sredi belega dne v centru glavnega mesta opletal z nožem in zahteval denar. Po ropu zbežal Kot je glede roparske tatvine povedal Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, so bili policisti v sredo okoli 14. ure obveščeni, da je do sedaj neznani storilec vstopil v eno izmed specializiranih trgovin na območju Bežigrada ter z nožem v roki zagrozil zaposleni in od nje zahteval denar. »Iz blagajne je odtujil nekaj sto evrov gotovine in pobegnil. Nobena oseba v dogodku ni bila poškodovana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil,« je povedal Tomaževic. Iščejo moškega, starega okoli 25 let, visokega med 175 in 180 centimetri, suhe postave, ki je bil v času storitve kaznivega dejanja oblečen v rdečo jopo s kapuco z dolgimi rokavi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: