»Seveda sem se zbal in se počutil ogroženega, saj je šel nad mene z velikim kuhinjskim nožem. Če ne bi pravi čas odskočil, bi me porezal ali zabodel. Temu sem se izognil tako, da sem najprej izpustil eno gospo, potem še drugo, ki sem ju zalotil pri tatvini. Potem sta obe pobegnili, za njima pa tudi njun pajdaš, ki ju je čakal v avtu in ki me je napadel. Je pa takšnih napadov na varnostnike vse več, tovrstna problematika se le stopnjuje, država pa ne naredi nič. Takšnim se ne zgodi nič in lahko počnejo vse, kar se jim zljubi, tudi kradejo lahko in napadajo, ker so socialni problem in so poleg t...